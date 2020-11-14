Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu

İstanbul'da lüks bir otelde düzenlenen düğün organizasyonunda görevli 22 yaşındaki Kübra C. asansörde yöneticisi Mustafa Y.'nin cinsel saldırısına uğradı. Kurtulmaya çalışan genç kız, sürüklendiği otel odasından çığlık atarak kaçtı. Mustafa Y. hakkında 25.5 yıla kadar hapis talep edildi.

İstanbul'da lüks bir otelde meydana gelen olayda, iddiaya göre Kübra C., patronu tarafından tacize uğradı. Kaçmaya çalışan genç kız o sırada başka bir odaya sürüklendi. Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, olayın ardından tutuklanan Mustafa Y., "basit cinsel saldırı" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak"tan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

"KAÇMAYA YELTENİNCE BİR ODAYA SÜRÜKLEYİP KAPIYI KAPATTI"

Kübra C., yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile anlatmıştı. Yöneticisi tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve darbedildiğini söyleyen genç kız, "Beni organizasyonun gerçekleştiği alanın dışına çıkardı. Beni asansöre götürdü. Asansörde beni taciz etmeye başladı. 'Kendine gel' deyip onu ittim. Bir kat çıktık. Kaçmaya yeltenince şahıs beni bir odaya sürükleyip kapıyı kapattı" dedi.

"BİRÇOK KİŞİYİ ÇALIŞIRKEN TACİZ EDEN BİRİ"

Genç kız açıklamalarının devamında, "Taciz etmeye çalışınca çığlık atarak odadan kaçtım. Bu adam birçok kişiyi çalışırken taciz eden biri. Herkes işini kaybetmemek için susmuş durumda. Şirket ise şikayetimi geri çekmem konusunda bir kez daha düşünmemi söyledi. Darp raporu aldım. İfademi verdim. O gece eve tek başıma bir taksi ile şüphe ve endişe içinde titreyerek döndüm. Psikolojik anlamda çöküntüdeyim. Olayın etkisinden kurtulamıyorum" ifadelerini kullandı.