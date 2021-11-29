Şu anda her taraf kıpkırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 81'e ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şu anda her taraf kıpkırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 81'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da hem pazartesi hem de fırtınanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'lere ulaştı. Trafik haritasının kıpkırmızı olduğu kentte, vatandaşlar evlerine gitmenin yollarını arıyor.

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos ve yağış, megakentin trafiğini de felç etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanırken, yoğunluk ise İBB verilerine göre yüzde 81 seviyelerine ulaştı.

TRAFİK FELÇ OLDU

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli lodos ve yağışlı havanın etkili olduğu megakentte, araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar trafiği adeta felç etti.

TEK ŞERİTTEN AKIYOR

İstanbul'un bir çok noktasındaki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi. İstanbul Boğazındaki lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ise trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı raylı sistem seferlerinde ve deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor.

Şu anda her taraf kıpkırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 81'e ulaştı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haber | Bağcılar'da kafenin çatısının araçların üzerine uçtuğu o anlar kamerada

Son dakika haber | Bağcılar'da kafenin çatısının araçların üzerine uçtuğu o anlar kamerada

 İstanbul'da korku filmini andıran görüntü! Fırtına, binanın çatısını kağıt gibi uçurdu

İstanbul'da korku filmini andıran görüntü! Fırtına, binanın çatısını kağıt gibi uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title