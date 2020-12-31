İstanbul'da "Kurt Kapanı" uygulaması
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İstanbul'da "Kurt Kapanı" uygulaması

31.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:58
İstanbul'da

İstanbul'da "Kurt Kapanı" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da "Kurt Kapanı" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla asayiş ve terör olayları ile trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.

Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katılıyor.

Denetimler kapsamında Taksim Meydanı, Kadıköy Kuşdili Caddesi'nin de arasında bulunduğu başlıca yerlerde güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Bazı araçlarda yapılan aramalara narkotik köpeği de katılıyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 13.00'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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