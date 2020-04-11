İstanbul'da kumar oynayan 31 kişiye para cezası İstanbul'da 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, sanal ortamda kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 31 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, sanal ortamda kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 31 kişiye idari para cezası uygulandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray ve Katip Kasım mahallelerinde iki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, sanal ortamda tombala oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 31 kişiye, 21 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 16 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda oyun pulu ve kartına el konuldu.

İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA