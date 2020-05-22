Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
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Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında

Türkiye Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, dünyayı etkisi altına koronavirüs salgınında en önemli şeyin bağışıklık olduğunu belirtti. İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranının yüzde 15 civarında olduğunu belirten Ergönül, "Oran yüzde 60 olduğunda gerçekten hastalığa karşı bağışlık kazanmış olacağız" dedi.

22.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:22

Türkiye Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, koronavirüs salgını ile ilgili Nevşin Mengü'ye önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs bağışıklık oranına değinen Ergönül, İstanbul'da bu rakamın yüzde 15 civarında olduğunu belirterek, "Oran yüzde 60 olduğunda gerçekten hastalığa karşı bağışlık kazanmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR DALGALANMABEKLEMİYORUM"

Ölüm ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte deneme yanılma yoluyla uygulanan yöntemleri doğal karşıladığını belirten Prof. Dr. Önder Ergönül, "Ama ABD ve başka birkaç ülke bir an önce normale dönmek için bu yöntemi agresifçe kullanıyor. Artık virüs ilk zamanlarda olduğu gibi tepe noktasını görmez, büyük bir dalgalanma olmasını beklemiyorum" dedi.

"HASTALIK ARTIK TANINDI, BİLİNİYOR"

Normalleşme sürecinde bulaş oranı azalmasa bile hastalığın artık tanındığını ve gerekli önlemlerin alınacağının altını çizen Ergönül, "Bağışıklık oranı İstanbul'da yüzde 15 civarında. Dünya genelinde de oran bu civarda. Oran yüzde 60 olduğunda gerçekten hastalığa karşı bağışlık kazanmış olacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 153 bin 548 vatandaşımıza bulaşırken 4 bin 249 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 820 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 114 bin 990 hasta iyileşerek taburcu edildi.

Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında

Güncel Manşet

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