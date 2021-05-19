İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
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İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı Beyoğlu'nda 19 yaşındaki şahıs kendisine su vermeyen 26 yaşındaki arkadaşını kalbinden bıçakladı Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti Beyoğlu'nda 19 yaşındaki bir şahıs, kendisine su vermeyen 26...

İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı

Beyoğlu'nda 19 yaşındaki şahıs kendisine su vermeyen 26 yaşındaki arkadaşını kalbinden bıçakladı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 19 yaşındaki bir şahıs, kendisine su vermeyen 26 yaşındaki arkadaşını kalbinden ve boynundan bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan genç hastanede hayatını kaybederken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan bıçaklı saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Mahsun Çirik cadde üzerinde yürürken arkadaşı olan 19 yaşındaki Serdar Ç. yaklaştı. İddiaya göre, eline kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı hap alan Serdar Ç. Çirik'ten su vermesini istedi. Çirik'in su vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Serdar Ç. eline geçirdiği bıçakla Çirik'i boynundan ve kalbinden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan genç ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından bıçaklı saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Mahsun Çirik ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Su vermedi diye kalbinden bıçakladı

Korkunç cinayetin ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Olay yerinde herhangi bir güvenlik kamerası olmaması üzerine polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Adım adım iz süren Beyoğlu polisin yaptığı sonucunda katil zanlısı Serdar Ç. Hacıahmet Mahallesi'nde saklandığı evde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Serdar Ç. emniyete götürüldü.

"uyuşturucu madde ticareti", "gasp" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından kaydı bulunan Serdar Ç. adliyeye sevk edildi. Zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı
İstanbul'da korkunç cinayet: Su vermedi diye kalbinden bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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