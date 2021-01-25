İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle artıyor

25.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:22

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle yüzde 80 seviyesine kadar yükseldi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ANA ARTERLERDE SÜRÜYOR

İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunlaştı. Yağmurun da etkisiyle artan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda da Bağdat Caddesi'nin Bostancı'dan Göztepe'ye kadar olan kısmı, D-100 Karayolunun Göztepe Kartal arasında kalan kısmı, TEM Otoyolu'nda da Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası, Şile Otoyolu Üsküdar yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle artıyor

YOĞUNLUK HER DAKİKA ARTIYOR

İBB'nin mobil trafik uygulamasına göre, zaman zaman yüzde 80'nin üzerine çıkan trafik yoğunluğu saat 16.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle artıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rus Türk Aralık İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 16:22:09. #1.16#
title