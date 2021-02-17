İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı(Beyoğlu,Taksim Meydanı)
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İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı(Beyoğlu,Taksim Meydanı)

17.02.2021 06:11 | Son Güncelleme: 17.02.2021 06:26
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı(Beyoğlu,Taksim Meydanı)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAİstanbul'da Pazar günü başlayan kar yağışı bugün sabahın ilk saatlerinde de devam etti.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul'da Pazar günü başlayan kar yağışı bugün sabahın ilk saatlerinde de devam etti. İstanbul'un simgesi haline gelen Taksim Meydanı adeta beyaza büründü.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından Pazar günü başlayan kar yağışı devam ediyor. Saat 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı İstanbul genelinde etkili oluyor. İstanbul'un simgesi Taksim Meydanı'nda da etkili olan kar yağışının ardından Taksim adeta beyaza büründü.  KARLA MÜCADELE ARAÇLARI HAZIR BEKLEDİ

Verilen kar alarmının ardından İstanbul'un ana arterlerinde ve işlek caddelerinde bulunan karla mücadele araçları da her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekledi. 


İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı(Beyoğlu,Taksim Meydanı)
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı(Beyoğlu,Taksim Meydanı)
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı(Beyoğlu,Taksim Meydanı)
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı(Beyoğlu,Taksim Meydanı)
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı(Beyoğlu,Taksim Meydanı)
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı(Beyoğlu,Taksim Meydanı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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