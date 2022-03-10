İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürürken, yolların açık olduğu trafikte herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı görüldü.

Mega kent İstanbul'da beklenen kar yağış geldi. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, akşam saatlerine doğru aralıklarla etkili oluyor. Kar yağının etkisiyle Yenibosna'da bazı bölgeler beyaza büründü. Ana arterlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmazken, bazı vatandaşlar ise akşam trafiğine takılmamak için işlerinden erken çıktı. Çok üşüdüğünü söyleyen Melike Arslan, "Çok soğuk. Mart kapıdan baktırdı resmen. Geçen sene bu aylarda hava çok iyiydi ama bu sene farklı oldu. İşten erken çıktım evime gitmeye çalışıyorum. Karı seviyorum ama soğuğu sevmiyorum" dedi.

Fatma Avcı isimli bir vatandaş ise, "İşten çıktım eve gitmeye çalışıyorum. Karın gelmesiyle biraz zorluk çektik ama inşallah daha güzel olur" diye konuştu.