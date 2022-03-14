İSTANBUL (İHA) - Kar tatilinin ardından trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti

Vatandaşlar daha çok toplu taşımayı tercih ederken, trafik yüzde 52 olarak ölçüldü

İSTANBUL - İstanbul'da 4 günlük kar tatilinin ardından toplu taşımada bir yoğunluk yaşanırken, İBB'nin trafik uygulamasında trafik yoğunluğu ise yüzde 52 olarak ölçüldü.

İstanbul'da 4 günlük kar tatili bitti. Vatandaşlar toplu taşımayı tercih ederken, Yenibosna'da haftanın ilk iş günü trafikte ise yoğunluk yaşandı. Metrobüs durağında da yoğunluk olduğu görülürken, saat 09.00'da İBB Cep Trafik Uygulaması'nda trafik yoğunluğu yüzde 52 olarak ölçüldü.