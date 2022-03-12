İstanbul'da kar aniden bastırdı: Kadıköy'de trafik kilitlendi - Haberler

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İstanbul'da kar aniden bastırdı: Kadıköy'de trafik kilitlendi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da kar aniden bastırdı: Kadıköy'de trafik kilitlendi

KADIKÖY' de aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Göztepe D-100 karayolu beyaza bürünerek trafik durma noktasına geldi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY' de aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Göztepe D-100 karayolu beyaza bürünerek trafik durma noktasına geldi. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Kent genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Kadıköy, Göztepe D-100 Karayolu'nu beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, bazı araçlar yolda kalarak sürücüler lastiklerine zincir taktığı görüldü. Polis ekipleri yer yer trafiği durdurarak kar küreme araçlarının yolu temizlemesini bekledi. Yol küreme araçlarının yolu temizlemesiyle trafik akışı normale döndü.

"ANİDEN BASTIRDI KAR"

Kar yağışı nedeniyle yolda kalan Serkan Çakıray, "Yolda kaldık. Ansızın birden bastırdı kar yağışı. Yemek için durmuştuk, yemekten çıkana kadar bu hale geldi. Aracımız ısınıp hararet yaptı. Durmak zorunda kaldık. Trafikte akmıyor. Bir müddet bekleyeceğiz. Meteoroloji uyarmıştı ama biz çıkmak zorunda kaldık. Fuarımız vardı. Yolun açılmasını bekliyoruzö dedi.

"ABARTI OLDUĞUNU DÜŞÜMÜŞTÜK MAALESEF ABARTI DEĞİLMİŞ"

Yolda kalan Ömer Yapraklı ise, "Kar yağışı çok hızlı bastırdı. Bu kadarını beklemiyorduk. Uyarılar vardı ama Ankara'dan fuar için geldik arkadaşlarla. İki gündür kar yoktu. Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef abartı değilmiş. Bekliyoruz. Yollar açılırsa ilerleyeceğizö dedi.


İstanbul'da kar aniden bastırdı: Kadıköy'de trafik kilitlendi

İstanbul'da kar aniden bastırdı: Kadıköy'de trafik kilitlendi

İstanbul'da kar aniden bastırdı: Kadıköy'de trafik kilitlendi

İstanbul'da kar aniden bastırdı: Kadıköy'de trafik kilitlendi

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Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kar Yağışı, Göztepe, Kadıköy, kar, Güncel, Haberler

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