İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ulus'ta fırına un indirdikten sonra yokuş yukarıya çıkmaya çalışan un yüklü kamyon, frenlerinin boşalması sonucu kayarak gecekonduya daldı.

Ulus'ta fırına un indirdikten sonra yokuş yukarıya çıkmaya çalışan un yüklü kamyon, frenlerinin boşalması sonucu kayarak gecekonduya daldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, kayan kamyon 2 eve ve 2 araca da zarar verdi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada neye uğradığını şaşıran ev sahibi, yoldaki hamala saldırdı. Kamyonun girdiği gecekondu havadan da görüntülendi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Ulus'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Hasan Özmen, Scania marka 42 AND 09 plaka kamyonla sokağa girdi. Burada fırına un indiren sürücü Özmen ardından ayrılmak için sokaktaki yokuşu çıkmaya başladı. Özmen yukarıya seyrettiği esnada frenleri boşalan kamyon bir anda kaymaya başladı. Kontrolden çıkan kamyon, sokaktaki 2 eve ve 2 araca çarptıktan sonra bir gecekonduya daldı. Kamyon kayarken elektrik tellerini de gererek direği yamulttu. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayın ardından neye uğradığını şaşıran gecekondu sahibi, evden çıkıp koşarak sokağa geldi.

ÖFKEDEN ŞOFÖR YERİNE HAMALA SALDIRDI

Öfkeden deliye dönen adam şoför sandığı hamala saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı kapatarak çevrede önlem aldı. Önlemlerin ardından belediye ekipleri aracı çıkartmak için çalışmalara başladı. Öte yandan kamyonun girdiği gecekondu havadan da görüntülendi.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ümraniye'de hafif ticari araç, minibüse çarptı: 2'si ağır 8 yaralı
Ümraniye'de hafif ticari araç, minibüse çarptı: 2'si ağır 8 yaralı
Ailesine yardım etmek için kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Ailesine yardım etmek için kuryelik yapan üniversite öğrencisi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Hadise Hülya Avşar Necati Şaşmaz
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 14:27:54. #1.15#

title