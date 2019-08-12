İstanbul'da kalanlar 'bayram etti'

12.08.2019 19:29

Drone ile Kız Kulesi ve Üsküdar görüntüleri

Poyrazköy ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan görüntüleri İSTANBUL - Kurban Bayramı'nda güzel havayı ve rahat trafiği fırsata çeviren İstanbullular, kıyılarda yoğunluk oluşturdu. Bayramın ikinci gününde yerli ve yabancı turistler, Poyrazköy Plajı'nı doldurdu.

Kaynak: AA