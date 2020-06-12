İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
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İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon

İstanbul'da, yasa dışı yollarla yurda soktukları lüks çanta, ayakkabı ve tekstil ürünü ile değerli taşları piyasaya sürerek devleti vergi kaybına uğrattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
12.06.2020 08:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 08:36

İstanbul'da, yasa dışı yollarla yurda soktukları lüks çanta, ayakkabı ve tekstil ürünü ile değerli taşları piyasaya sürerek devleti vergi kaybına uğrattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çin'in Guangzhou kentinde üretilen ve ortalama 1500 dolardan satılan lüks markalara ait çanta, ayakkabı ve tekstil ürünü ile değerli taşları kaçak yollarla yurda sokan 4'ü gümrük muayene memuru 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ilçede 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalandı.

Gümrük muayene memurlarının evinde yapılan aramada, yaklaşık 500 bin lira değerinde dolar ve avro bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, depolarda yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda malzemenin sayım işleminin devam ettiği bildirildi.

4 aylık çalışmada 2 milyon 500 bin liralık ürün ele geçirildi

Kaçakçılık polisi, 4 ay önce başlattığı soruşturma kapsamında bu zamana kadar düzenlediği 7 farklı ara operasyonda, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu operasyonlarda, ele geçirilen 2 milyon 500 bin lira değerindeki çanta, ayakkabı ve tekstil ürünü ile değerli taşlardan devletin 500 bin liralık vergi kaybı olduğu bildirildi. Ayrıca, gümrük muayene memurlarına rüşvet vererek yurda kaçak şekilde soktukları ürünleri Kapalıçarşı'daki dükkanlarında piyasaya süren ve devleti çok daha fazla vergi kaybına uğrattıkları değerlendirilen şüphelilerin şahsi ve iş yeri hesaplarına yönelik de geriye dönük inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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