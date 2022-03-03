İstanbul'da istinat duvarının çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da bir inşaat alanının üst kısmındaki istinat duvarının çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi.

Yakacık Yeni Mahalle Orman Sokak'taki bir inşaat alanının üst kısmındaki istinat duvarı, yağışın da etkisiyle çöktü. Duvarın çökmesinin ardından bölgede toprak kayması meydana gelirken, sokağın bir kısmında da yol üzerinde çatlaklar oluştu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Kartaltepe Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Çevrede inceleme yapan zabıta ekipleri, çatlaklar oluşan sokağı şeritle geçişe kapattı.

Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.