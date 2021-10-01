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İstanbul'da iş çıkışı toplu taşıma araçlarında yoğunluk

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da iş çıkışı toplu taşıma araçlarında yoğunluk

İSTANBUL'da iş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da iş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Beyazıt Tramvay Durağı'nda oluşan yoğunluktan yolcular tramvaya binmek için birbirleriyle yarıştı.

Trafik yoğunluğunun akşam iş çıkış saatlerinde yüzde 80'e kadar çıktığı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Beyazıt Tramvay Durağı'nda oluşan kalabalık nedeniyle yolcular uzun süre binebilecekleri tramvay bekledi. Yolcular tramvaya binmek için birbirleriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Tramvay içinin de tıka basa dolu olduğu görüldü.


İstanbul'da iş çıkışı toplu taşıma araçlarında yoğunluk

İstanbul'da iş çıkışı toplu taşıma araçlarında yoğunluk

İstanbul'da iş çıkışı toplu taşıma araçlarında yoğunluk

İstanbul'da iş çıkışı toplu taşıma araçlarında yoğunluk

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