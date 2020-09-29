Rus kadını taciz edip bıçakladı, utanmadan kendisini savundu: Cinsel içgüdülerim yüksek
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Rus kadını taciz edip bıçakladı, utanmadan kendisini savundu: Cinsel içgüdülerim yüksek

29.09.2020 10:28 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:35

İstanbul'da Rus sporcu bir kadın, yürüyüş yaptığı gölet çevresinde Pakistanlı bir şahıs tarafından taciz edildi. Genç kadını darbedip bıçakla yaralayan adam cezaevine gönderilirken, kendisini "Cinsel içgüdülerimin yüksek olması nedeniyle kadına yaklaşıp, onunla birlikte olmak istedim" sözleriyle savunması pes dedirtti.

İstanbul'da Göktürk Göleti'nde Rus sporcu İrina Z'yi taciz eden Pakistanlı at binicisi M.T'ye dava açıldı. Şüpheli hakkında cinsel istismar suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, şahsın kendisini "cinsel içgüdülerinin yüksek olması"nı bahane ederek savunması dikkat çekti.

ÖNCE TACİZ ETTİ SONRA DARBEDİP BIÇAKLADI

İddiaya göre İrina Z. geçen 5 Temmuz'da gölet çevresindeki ormanlık alanda yürüyordu. AT binicisi M.T. boğazını sıkıp boğazına bıçak dayadığı kadını taciz etti. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre kadını tekme, yumruk ve bıçak darbeleriyle yaraladı. Kendini korumaya çalışan sporcu kadın da bıçağı ters çevirerek M.T'ye sapladı ve tacizden kurtuldu.

CİNSEL İÇGÜDÜLERİNİ BAHANE ETTİ

Şikayet üzerine M.T. yakalandı. M.T. ifadesinde "Cinsel içgüdülerimin yüksek olması nedeniyle kadına yaklaşıp, onunla birlikte olmak istedim. Pişmanım" dedi. Cezaevine gönderilen M.T. hakkında cinsel istimar suçundan dava açıldı. 15 yıla kadar hapsi istenen M.T. ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor.

Rus kadını taciz edip bıçakladı, utanmadan kendisini savundu: Cinsel içgüdülerim yüksek
Haber Yorumları (3)
BİRİSİ: bunu kim getirdiyse alsın evinde beslesin.
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MALATYALI: Hayvanlar iç güdüleri ile insanlar ise irade ve akılları ile davranırlar baksana içgüdüye göre davrandığını açıklamış hangi hayvan türü olduğunuzda söyleseydi bari
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MEMET33: MELEKETE BAK! 80 KÜSÜR MİLYON NÜFUSTA VAKA, BİR RUSA BİR PAKİSTANLI, HESAP EDİN MEMLEKET NE KADAR İPSİZ SAPSIZ LÜMPEN İNSANLARLA DOLMUŞ. SINIR YOK VİZE YOK YOLGEÇEN HANI, KARNI AĞRIYAN GELEBİLİR İŞ Mİ? O YOK AMA Bİ ŞEKİLDE İLLEGAL YOLLARDAN GEÇİNEBİLİYORLAR, SAHİ ONLARA CEZA VE YASAK LİMİTLİDİR. SEN DERDİNE YAN TÜRK OĞLU TÜRK.
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