Rus kadını taciz edip bıçakladı, utanmadan kendisini savundu: Cinsel içgüdülerim yüksek

İstanbul'da Rus sporcu bir kadın, yürüyüş yaptığı gölet çevresinde Pakistanlı bir şahıs tarafından taciz edildi. Genç kadını darbedip bıçakla yaralayan adam cezaevine gönderilirken, kendisini "Cinsel içgüdülerimin yüksek olması nedeniyle kadına yaklaşıp, onunla birlikte olmak istedim" sözleriyle savunması pes dedirtti.

İstanbul'da Göktürk Göleti'nde Rus sporcu İrina Z'yi taciz eden Pakistanlı at binicisi M.T'ye dava açıldı. Şüpheli hakkında cinsel istismar suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, şahsın kendisini "cinsel içgüdülerinin yüksek olması"nı bahane ederek savunması dikkat çekti.

ÖNCE TACİZ ETTİ SONRA DARBEDİP BIÇAKLADI

İddiaya göre İrina Z. geçen 5 Temmuz'da gölet çevresindeki ormanlık alanda yürüyordu. AT binicisi M.T. boğazını sıkıp boğazına bıçak dayadığı kadını taciz etti. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre kadını tekme, yumruk ve bıçak darbeleriyle yaraladı. Kendini korumaya çalışan sporcu kadın da bıçağı ters çevirerek M.T'ye sapladı ve tacizden kurtuldu.

CİNSEL İÇGÜDÜLERİNİ BAHANE ETTİ

Şikayet üzerine M.T. yakalandı. M.T. ifadesinde "Cinsel içgüdülerimin yüksek olması nedeniyle kadına yaklaşıp, onunla birlikte olmak istedim. Pişmanım" dedi. Cezaevine gönderilen M.T. hakkında cinsel istimar suçundan dava açıldı. 15 yıla kadar hapsi istenen M.T. ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor.