İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından akşam saatlerinde Taksim'de helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından akşam saatlerinde Taksim'de helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent genelinde Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphe ettikleri sürücüleri durdurarak kontroller gerçekleştirdi.
Uygulamada durdurulan araçlarda ekipler arama gerçekleştirdi. Araçlar tek tek aranırken vatandaşlarında GBT kontrolleri yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri ise havadan destek verdi. - İSTANBUL