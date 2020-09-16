İstanbul'da hatalı dönüş kazası kamerada: 3 yaralı
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İstanbul'da hatalı dönüş kazası kamerada: 3 yaralı

Ortaköy'de cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, otoparka girmek için dönüş yapacağı esnada taksiye çarptı.

İstanbul'da hatalı dönüş kazası kamerada: 3 yaralı
16.09.2020 10:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:48

Ortaköy'de cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, otoparka girmek için dönüş yapacağı esnada taksiye çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuruçeşme istikametine 01 ZK 193 plakalı otomobille seyir halinde olan Mehmet Fatih Aksoy, otoparka girmek için sola dönmek istedi. Otomobil sürücüsü dönüş yapacağı esnada cadde üzerinde seyir halinde olan Ferhat Tan idaresindeki 34 THJ 99 plakalı taksiye çarptı. Çarpma sonucu taksi otoparkın girişine savrulurken, taksi sürücüsü Tan ile otomobil sürücüsü Aksoy ve arkadaşı Fatih Kabak yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaralılar yerde ambulans bekledi

Kazanın ardından vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkartılan yaralılar kaldırıma yatırıldı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Polisin yaptığı inceleme de her iki sürücü de kusurlu bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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