İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 64 kişi yakalandı - Haberler
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İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 64 kişi yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 64 kişi yakalandı
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi gözaltına alındı.

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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, geçmiş dönemlerde suça karışmış ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda dün akşam kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişiyi yakaladı.

Yakalananlar arasında, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası alan Doğan A., "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan Yalçın İ., "yaralama" suçundan 12 yıl 7 ay hapis cezası olan Sidar Ö., "yağma" suçundan 10 yıl 4 ay hapis cezası alan Uğur A., "hırsızlık" suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yusuf İzzet T., 12 yıl 1 ay hapis cezası alan Turan A., 11 yıl 3 ay hapis cezası olan Bayram Ç. ve 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Berkant I. olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacakları öğrenildi.

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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