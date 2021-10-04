İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu - Haberler
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Cengiz Çoban - Haberler | Güncel

HAFTANIN ilk iş gününde İstanbul'da birçok noktada trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor.

İSTANBUL (DHA) - HAFTANIN ilk iş gününde İstanbul'da birçok noktada trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine ve okula giden vatandaşlar, servis, toplu taşıma, kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Özellikle D-100 Kadıköy istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.50  itibariyle yüzde 60 olarak ölçüldü.


- İstanbul
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Cengiz Çoban - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu - Haberler
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