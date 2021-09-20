İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haftanın ilk iş gününde kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine ve okula giden vatandaşlar, servis, toplu taşıma, kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru araç kuyruğu uzarken, Ataşehir ve Ümraniye de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haftanın ilk iş gününde Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikameti Güzelyurt mevkisinden başlayan trafik, bazı noktalarda açılsa da Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ediyor.

İncirli-Çobançeşme ve Avcılar-Beylikdüzü arası trafik durma noktasına geldi.

D-100 Karayoluna bağlanan Zeytinburnu, Cevizlibağ ve Edirnekapı kavşaklarında da araç yoğunluğu oluştu.

Cevizlibağ'daki metrobüs ve tramvay duraklarında da yoğunluk gözlendi.

İBB Trafik uygulamasına göre 08.30 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
Cumartesi gecesi İstanbul'da neler oldu? Çatıları uçuran fırtınayı uzmanlar böyle anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi

Cumartesi gecesi İstanbul'da neler oldu? Çatıları uçuran fırtınayı uzmanlar böyle anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi

 İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKPC'li terörist tutuklandı

İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı

 Tesla dendi ama Voldemort'a daha çok benzetildi! İstanbul'daki bulut paylaşım rekoru kırıyor

Tesla dendi ama Voldemort'a daha çok benzetildi! İstanbul'daki bulut paylaşım rekoru kırıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Düm Tek Tek Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Marcao Rıza Çalımbay Fatih Terim
Tüm Haberler Adnan Menderes Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 09:10:18. #1.11#