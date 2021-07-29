İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin adet yeni ticari taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğu ile...
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İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin adet yeni ticari taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğu ile...

İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin adet yeni ticari taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğu ile...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin adet yeni ticari taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin adet yeni ticari taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğu ile reddedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin adet yeni ticari taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğu ile... - Haberler
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