İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin adet yeni ticari taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğu ile...
İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin adet yeni ticari taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğu ile reddedildi.
İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında bin adet yeni ticari taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğu ile reddedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı