İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Fırtınalı havada Sarayburnu sahilinde bulunan bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bazı dış hat seferlerinin iptal edildiği Yenikapı İDO terminal binasında az sayıda vatandaşın olduğu görüldü.

İptal olan seferler

11: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: İHA