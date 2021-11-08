İstanbul'da fil dişi ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerde 2 kişiye para cezası - Haberler
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İstanbul'da fil dişi ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerde 2 kişiye para cezası

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
İstanbul'da fil dişi ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerde 2 kişiye para cezası

İstanbul'da fil dişi ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerde iki kişiye idari para cezası uygulandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da fil dişi ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerde iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında kuruma gelen ihbar sonucunda harekete geçildi.

Bölge Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla 4 Kasım'da fil dişi ticaretinin önlenmesine yönelik denetimde, tespih imalat ve satışı yapan iş yerinde 11 adet fil dişi tespihe; 5 Kasım'daki denetimde 13 adet fil dişi tespih, 87 adet fil dişi tespih parçası, 2 adet morstan yapılma süs eşyası ve 2 adet balina dişine el konuldu.

Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği koruma altına alınan av ve yaban hayvanlarını bulundurma kapsamında 18/1 maddesine istinaden iki kişiye ayrı ayrı 8 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten de bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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