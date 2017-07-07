İstanbul'un 32 İlçesinde FETÖ Operasyonu: 57 Kişi Gözaltında
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 32 ilçede FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 57 kişi gözaltına alındı.
BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONLARINA EL KONULDU
Gözaltına alınan şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu öğrenilirken, adreslerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.
GÖZALTINA ALINANLAR BYLOCK'ÇU ÇIKTI
Gözaltına alınanların örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullanan kişiler olduğu ileri sürüldü.