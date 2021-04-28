İstanbul'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
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İstanbul'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Ümraniye'de bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ümraniye'de bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Nisan'da Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir evden 8 bin lira, 1000 avro ve 22 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, şüphelilerden D.B. (20) ve D.T'yi (20), 26 Nisan'da Esenler'de yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada söz konusu evden çalınan bir alyans ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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