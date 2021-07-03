İstanbul'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

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İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde zaman zaman sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde zaman zaman sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle Şile'de sel basan mahalledeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir vatandaş, bahçesi su basan komşularına yemek götürerek destek oldu. Öte yandan su basan mahalle drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde zaman zaman sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle trafiğe çıkan araç sürücüleri zor anlar yaşarken bazı ilçelerde cadde ve sokakları adeta sel götürdü. Yağışın yoğunluk gösterdiği Şile'de de bir mahallede cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Bir vatandaş, yoğun yağış nedeniyle bahçesi su altında kalan komşularına yardım etmek için yemek götürdüğünü ifade etti. Komşusuna destek olan Derya Doğanyılmaz, "Sabah 6 gibi yağış sesine uyandık. Yan komşumun ev fena. Bahçe olduğu gibi su içinde kalmış. Şimdi komşuma gidiyorum yiyecek yemeği yokmuş. Ne var ne yok bakmaya gidelim dedik. Bir an önce önlem alınması lazım üst sokakların rögarları taşmaya başladı" dedi.

Cumali Yıldız ise "Sabah 4'te uyandı yağmur yoktu. Bir kalktık buralar hep su, zarar çok. Bahçeler sebzeler hepsi gitti. Bu arka tarafı görseniz ağlarsınız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı