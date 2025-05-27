İstanbul'da duyulan uçak (uğultu) sesi ne 27 Mayıs Salı?

İstanbul'da duyulan uçak (uğultu) sesi ne 27 Mayıs Salı?
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İstanbul genelinde duyulan uçak sesi, vatandaşların merak konusu oldu. Türkiye'nin gururu SoloTürk, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul Yenikapı'da unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

İstanbul'da duyulan uçak seslerinin ne olduğu merak ediliyor. İstanbul semalarında yankılanan F-16 jet uçağı sesleri, SoloTürk'ün nefes kesen manevralarının habercisi olacak. "SoloTürk İstanbul'da mı, ne zaman uçacak?" sorusu binlerce kişi tarafından araştırılıyor. SoloTürk İstanbul gösterisi, hem yerli halk hem de turistler tarafından yoğun ilgiyle bekleniyor.

İSTANBUL'DA DUYULAN UÇAK SESİ NE?

F-16 jet uçağı ile gösteri yapan SoloTürk jet uçağı gösteri ekibi 29 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul Yenikapı'da gösteri uçuşu yapacak.

SoloTürksosyal medya hesabından yapılan açıklamada:

SOLOTÜRK, İstanbul'un Fethi etkinlikleri kapsamında İstanbul Yenikapı Meydanında gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

İstanbul'da duyulan uçak sesi ne 27 Mayıs Salı?

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih : 27 Mayıs 2025 Salı

Saat : 15:00

Yer : Yenikapı Meydanı, İstanbul

Prova uçuşumuz:

Tarih : 27 Mayıs 2025 Salı

Saat : 19:00

Yer : Yenikapı Meydanı, İstanbul

Gösteri uçuşumuz:

Tarih : 29 Mayıs 2025 Perşembe

Saat : 19:00 Yer : Yenikapı Meydanı, İstanbul Tüm halkımız davetlidir. " ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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