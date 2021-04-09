İstanbul'da dolu ve sulu kar sürprizi
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İstanbul'da dolu ve sulu kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da dolu ve sulu kar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı tahminler sonrası İstanbul'un bazı bölgelerinde sulu kar ve dolu yağışı görüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı tahminler sonrası İstanbul'un bazı bölgelerinde sulu kar ve dolu yağışı görüldü.

Beşiktaş, Beyoğlu Cihangir ve Sultanahmet'te öğlen saatlerinde dolu ve sulu kar yağışı meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı tahminlerde İstanbul'un kısa süreli soğuk hava dalgası etkisine gireceği belirtilmişti. Bugün çok bulutlu gösteren hava tahminleri İstanbul'un bazı bölgelerinde ara ara dolu ve sulu kar şeklinde görüldü. İstanbullular bu durum karşısında hazırlıksız yakalandı. Hafta sonu da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği beklenirken, haftaya sıcaklıkların mevsim normallerine geleceği tahmin ediliyor. - İSTANBUL

İstanbul'da dolu ve sulu kar sürprizi
İstanbul'da dolu ve sulu kar sürprizi
İstanbul'da dolu ve sulu kar sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:12:59. #1.14#
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