İstanbul'da Delta Plus var mı, kaç kişide? Hangi illerde Delta Plus görüldü? İstanbul, İzmir, Ankara delta plus vakası oldu mu?

Son dakika gelen haberlere göre Türkiye'de 3 delta plus varyantı görüldü. Bunun ardından hangi şehirlerde delta plus görüldü merak edildi. Peki, İstanbul'da delta plus varyantı var mı? İstanbul'da delta plus varyantı kaç kişide var? Hangi şehirlerde delta plus vakası görüldü, kaç kişide? Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta varyantının ardından, Delta plus varyantının da Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Vakaların görüldüğü illerden birisinin İstanbul olduğunu söyleyen Koca, ''Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi. Öte yandan Delta plus'ın, "endişe verici varyant" kategorisinde değerlendirildiği biliniyor. Peki, İstanbul'da Delta Plus var mı? Hangi illerde Delta Plus görüldü? İstanbul, İzmir, Ankara delta plus vakası oldu mu?

TÜRKİYE'DE DELTA PLUS VARYANTI GÖRÜLDÜ MÜ?

Türkiye'de Delta varyantının ardından Delta plus varyantı da tespit edildi. 3 farklı ilde yaşayan 3 kişide Delta plus varyantı görüldü. Açıklamayı dünkü Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

İSTANBUL'DA KAÇ KİŞİDE DELTA PLUS VARYANTI VAR?

Delta plus varyantı vakalarından birinin İstanbul'da olduğunu söyleyen Koca, "Bunlardan biri İstanbul. Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim" dedi. Vakaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Koca, "Ayakta takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil" diye konuştu.

TOPLAM DELTA VARYANTI KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Öte yandan Delta varyantı vakaları da artmaya devam ediyor. Bakan Koca son rakamları da basın mensuplarıyla paylaştı. Varyantın görüldüğü il sayısı 30'a yükseldi. Vaka sayısı ise 284 oldu.

AŞIDA ÜÇÜNCÜ DOZ, 50 YAŞ ALTINA DÜŞEBİLİR

Üçüncü doz aşıya ilişkin de bilgi veren Koca, "50 yaşı belki Bilim Kurulu'nda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere onlara da üçüncü dozu açmış olacağız" dedi.

''ENDİŞE VERİCİ'' KATEGORİSİNDE

Delta plus, Delta varyantının yeni mutasyonudur. Tıbbi literatürde bu mutasyonun adı K417N'dir. Delta Plus varyantı daha hızlı bulaşıcı özelliğe sahiptir. Delta plus, virüsün daha kolay yayılacağını ve antikor tedavisine karşı daha dirençli olabileceğini gösteren araştırmalara dayanarak Hindistan'da "endişe verici varyant" kategorisinde değerlendirilmektedir.