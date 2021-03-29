İstanbul'da Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Artan vaka sayıları sonrası yeni düzenlemeler neler? Kabine Kararları! Ramazan Ayı tam kapanma olacak mı? Ramazan'da yasak var mı? 29 Mart Kabine toplantısı kararları! Kafeler kapanacak mı? Restoranlar kafeler tekrardan kapanacak mı? İstanbul'da Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Bugün yapılan Kabine toplantısı sonrası yeni yasaklar neler? İstanbul'da Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Kafeler kapanacak mı?

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun &80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

KAFELER KAPANDI MI?

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.