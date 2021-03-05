İstanbul'da Cumartesi günü Otobüs, Metrobüs, Tramvay, Metro, Vapur açık mı? İETT çalışma saatleri belli oldu mu? Otobüsler kaça kadar açık?
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İstanbul'da Cumartesi günü Otobüs, Metrobüs, Tramvay, Metro, Vapur açık mı? İETT çalışma saatleri belli oldu mu? Otobüsler kaça kadar açık?

05.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:14
İstanbul'da Cumartesi günü Otobüs, Metrobüs, Tramvay, Metro, Vapur açık mı? İETT çalışma saatleri belli oldu mu? Otobüsler kaça kadar açık?

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 3 Mart Çarşamba günü toplanan İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşımaya yönelik yeni kararlar aldı. Buna göre Cumartesi günü sefer saatleri değişti. Peki İETT Cumartesi günü sefer saatleri ne zaman? Otobüsler ne zaman kalkacak? Ne zamana kadar açık olacak? İstanbul'da Cumartesi günü Otobüs, Metro

İETT resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre Cumartesi günü sefer saatlerinde değişiklik yaşandı. Hafta sonu sefer saatleri değişti mi? İstanbul'da Cumartesi günü İETT, Metro, Metrobüs, Tramvay, Vapur sefer saatleri ne zaman? İstanbul'da Cumartesi günü Otobüs, Metrobüs, Tramvay, Metro, Vapur açık mı? İETT çalışma saatleri belli oldu mu? Otobüsler kaça kadar açık?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YENİ DÜZENLEME YAPILDI MI?

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 3 Mart Çarşamba günü toplanan İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşımaya yönelik yeni kararlar aldı.

Yeni uygulamaya göre 65 yaş üstü kişiler 10.00–14.00, 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14.00-18.00 saatleri arasında; otobüs, metro, tramvay, metrobüs, vapur, minibüs, dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

İstanbul'da Cumartesi günü Otobüs, Metrobüs, Tramvay, Metro, Vapur açık mı? İETT çalışma saatleri belli oldu mu? Otobüsler kaça kadar açık?

CUMARTESİ GÜNÜ SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İETT'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkması sebebiyle sefer saatlerimiz güncellenmiştir. Güncellenen sefer saatlerimizi www.iett.istanbul adresinden ve MOBİETT uygulamamızdan görebilirsiniz."

Buna göre iett.istanbul sitesine girerek ve hangi hatlı otobüslere bineceksiniz onun ismini aratarak Cumartesi günü sefer saatlerine bakabilirsiniz.

İstanbul'da Cumartesi günü Otobüs, Metrobüs, Tramvay, Metro, Vapur açık mı? İETT çalışma saatleri belli oldu mu? Otobüsler kaça kadar açık?
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