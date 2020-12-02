İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı 3 kat artırılacak
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İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı 3 kat artırılacak

02.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:56
İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı 3 kat artırılacak

İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini açıkladı.

Türkiye genelinde hafta için 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00 arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanırken eczanelerin çalışma saatleri hakkında endişe yaşandı. İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı süresince eczanelerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi.

CUMARTESİ NÖBETÇİ ECZANELERİN SAYISI 3 KAT ARTIRILACAK

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacak, saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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