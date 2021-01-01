İstanbul'da çok sayıda taksici, taksimetre güncellemesi için sırada bekliyor
İstanbul'da yapılan taksi ücretlerine zam kararının ardından taksiciler, yılın ilk gününde taksimetrelerini güncellemek için sıraya girdi.
İstanbul'da yapılan taksi ücretlerine zam kararının ardından taksiciler, yılın ilk gününde taksimetrelerini güncellemek için sıraya girdi.
Taksiciler, sabah saatlerinden itibaren taksimetrelerin güncellendiği Yenikapı'daki etkinlik alanına akın etti.
Kilometrelerce kuyruk oluşturan taksiciler arasında zaman zaman sıra nedeniyle tartışma yaşandı. Bazı taksiciler sabahın erken saatlerinde gelerek sıraya girdiklerini söyledi.
Kalabalık sebebiyle Yenikapı mevkisinden Laleli bölgesine kadar taksi sırası oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 23 Aralık 2020'de alınan kararla taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararı alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk