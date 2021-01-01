İstanbul'da çok sayıda taksici, taksimetre güncellemesi için sırada bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da çok sayıda taksici, taksimetre güncellemesi için sırada bekliyor

01.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:40
İstanbul'da çok sayıda taksici, taksimetre güncellemesi için sırada bekliyor

İstanbul'da yapılan taksi ücretlerine zam kararının ardından taksiciler, yılın ilk gününde taksimetrelerini güncellemek için sıraya girdi.

İstanbul'da yapılan taksi ücretlerine zam kararının ardından taksiciler, yılın ilk gününde taksimetrelerini güncellemek için sıraya girdi.

Taksiciler, sabah saatlerinden itibaren taksimetrelerin güncellendiği Yenikapı'daki etkinlik alanına akın etti.

Kilometrelerce kuyruk oluşturan taksiciler arasında zaman zaman sıra nedeniyle tartışma yaşandı. Bazı taksiciler sabahın erken saatlerinde gelerek sıraya girdiklerini söyledi.

Kalabalık sebebiyle Yenikapı mevkisinden Laleli bölgesine kadar taksi sırası oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 23 Aralık 2020'de alınan kararla taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler İlham Aliyev Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ezgi Mola Yılmaz Erdoğan Tamer Karadağlı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da çok sayıda taksici, taksimetre güncellemesi için sırada bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 14:45:32. #1.14#
title