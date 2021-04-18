İstanbul'da çamur yağışı etkili oldu
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İstanbul'da çamur yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | Güncel

İstanbul'da çamur yağışı etkili oldu -Otomobiller çamura büründü, vatandaşlar soluğu oto yıkamacıda aldı İstanbul'da gece etkili olan çamur yağışı gün ağardığında belli oldu.

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Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi

İstanbul'da çamur yağışı etkili oldu

-Otomobiller çamura büründü, vatandaşlar soluğu oto yıkamacıda aldı

İSTANBUL - İstanbul'da gece etkili olan çamur yağışı gün ağardığında belli oldu. İl genelindeki birçok noktada etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkili olduğu görüldü. Arabalarını yıkatmak isteyen sürücüler ise oto yıkamacılara akın etti.

Yeryüzünden buharlaşan suyun, toz bulutu ve güneş ışınları ile birlikte yağış olarak tekrar yeryüzüne düşme olayına çamur yağışı adı verilmektedir. Meteorolojik bir olay olan çamur yağışı mevsim geçişleri ya da sıcaklık düşüşlerinde etkisini göstermektedir.

Çamur yağışı etkisini otomobiller üzerinde gösterdi

Megakent'te ise gece saatlerinde etkili olan çamur yağışının izleri sabah saatlerinde kendisini gösterdi. İstanbul'un faklı noktalarında etkili olan çamur yağışının otomobiller üzerinde etkisini gösterdiği görüldü. Çamur yağışı nedeniyle gece saatlerinde gökyüzünde turuncumsu bir renk oluştu.

Aracı çamur olan Serhat Kılıç ise uyandıktan sonra oto yıkamacıya geldiğini "Vallahi çok çamur vardı sabah uyandığımda. Havalimanına gideceğim müşterilerimi almak için mecburen getirdim yıkatmak için erkenden. Çünkü acayip bir çamur vardı. O yüzden getirdik yıkattık. Şimdide işimize geri döneceğiz. Evim burada yakında. Aslında ben gece getirdim, kapalıydı. Yapmadılar, yıkamadılar. Sabah geldim, baktım açıklar bende yıkattım" şeklinde ifade etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günde yağan çamur yağışının ardından otomobil sahipleri araçlarını yıkatmak için açık olan oto yıkamacılarda soluk aldı.

İstanbul'da çamur yağışı etkili oldu
İstanbul'da çamur yağışı etkili oldu
İstanbul'da çamur yağışı etkili oldu
İstanbul'da çamur yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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