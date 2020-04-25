İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı (2)
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Zonguldak, İstanbul, Güncel, Haber

İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı (2)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. ve ramazan ayının 2. gününde, İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.

25.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:18
İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı (2)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. ve ramazan ayının 2. gününde, İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulamaya koyduğu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününün, hem ramazan hem de hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, en sakin günlerini yaşıyor. Kısıtlamanın etkileri, kentin normal zamanlarda kalabalık olan tüm noktalarında hissediliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle izin verilenler hariç, iş yerlerinin kapalı olduğu görüldü. Kentin birçok noktasında önlem alan polis ekipleri, uygulama noktaları oluşturdu. Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi istendi. Belge gösteremeyenlere ise ceza kesildi.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ve Kartal'da, Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Beyoğlu'nda meydanlar ve sahiller en boş zamanlarını yaşadı. Polisin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası kurduğu Tarihi Yarımada ise martılar, güvercinler ve sokak hayvanlarına kaldı.

Belediye ekipleri asfaltlama yaptı

Bebek, Emirgan ve Rumelihisarı civarındaki sahil yolunda sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfaltlama çalışması yaptı.

Otobüs, metro ve tramvay seferleri sabah 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verirken, akşam için de 17.00-20.00 saatleri arasına sefer konuldu. Şehir Hatları 6 vapur hattıyla belli aralıklarla sefer düzenledi. Saat 06.00'da başlayan Marmaray seferlerinin ise saat 22.00'ye kadar süreceği belirtildi.

Günün her saati kalabalık olan D-100 ve TEM yollarını az sayıda aracın kullandığı gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 13.10 itibarıyla yüzde 6 olarak kaydedildi.

İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı (2)

Kaynak: AA

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