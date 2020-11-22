İstanbul'da bir gecede 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza kesildi
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İstanbul'da bir gecede 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza kesildi

22.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:29

İstanbul'da dün akşam saat 20.00'da başlayan ve bugün sabah 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza kesildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren uygulanan ve bugün sabah saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye toplam 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldı.

VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinden itibaren uygulanan ve bugün sabah saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında ne kadar kişiye ceza yazıldığını açıkladı. Vali Yerlikaya, denetimlerde 747 kişiye 1 milyon 729 bin 723 TL ceza yazıldığını duyurdu. "Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diyen Vali Yerlikaya, "Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da bir gecede 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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