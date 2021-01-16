İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'un kuzey ilçelerinde beklenen kar yağışı başladı. Yağışın bu gece sulu kar şeklinde olması, özellikle pazar ve pazartesi günü yoğun şekilde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve kentin bir çok noktasında etkili olmaya başlayan yağışın, ilerleyen saatlerde kent geneline yayılması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIK -5 DERECEYE DÜŞECEK

İstanbul'da bu gece kar ve tipi var, zaman zaman göz gözü görmeyecekPazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazar günü hissedilen sıcaklık -5 dereceye düşecek.

Marmara Bölgesi'nde; hafta sonu şiddetli poyraz ve fırtınanın etkisinde. Kar yağışı en fazla Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevresinde ve tipi şeklinde yağacak. Trakya bölümünde yağış az don etkili. Hissedilen sıcaklık pazar günü -5, -6 derecelerde olacak.