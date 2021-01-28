İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı gece boyu aralıklarla sürdü(2)
28.01.2021 07:06 | Son Güncelleme: 28.01.2021 07:14
İSTANBUL'da yağan kar yağışı gecede etsini sürdürdü.
İSTANBUL'da yağan kar yağışı gecede etsini sürdürdü. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucunda araçların üzerinde beyaz örtü oluştu. Sarıyer ve Beşiktaş başta olmak üzere etkili olan kar yağışı yer yer karla karışık yağmur olarak görüldü.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ