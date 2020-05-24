Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
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Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı

Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken camilerde de bayram namazının kılınmayacağı açıklanmıştı. Bu durum ülkede sessiz bir bayram sabahı yaşanmasına sebep olurken camiler, meydanlar ve sokaklar boş kaldı.

24.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:30

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu bayramda bayram namazının kılınmayacağı duyurulmuştu. Ayrıcaönceki gece 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlamıştı. Her bayram sabahı dolup taşan camilerin, minarelerinden bu bayram sadece tekbir sesleri yükseldi.

BAYRAM 'SESSİZ' BAŞLADI

Yaklaşık 3 aydan beri Türkiye'de etkili olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanmayacak. Salgına karşı alınan en önemli tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması bayramın sessiz başlamasına sebep oldu.

ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı

Güncel Manşet

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