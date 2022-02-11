İstanbul'da banka güvenlik görevlisine saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Silivri'de banka şubesine giren saldırganın, güvenlik görevlisini başına taşla vurarak yaralaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Silivri Albay Yunus Dirik Caddesi'ndeki banka şubesine taşla giren kişinin saldırı anı, bankanın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bankaya giriş yapan B.Ö'nün, elinde tuttuğu içerisinde taş dolu poşetle güvenlik görevlisine vurması, diğer çalışanların da duruma müdahale ederek saldırganı engellemesi, saldırganın ise kaçmaya çalışması yer alıyor.

Olay

Silivri'de 8 Şubat'ta banka şubesine elinde poşetle giren kişi, güvenlik görevlisinin kafasına taşla vurduktan sonra buradaki çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Üst aramasında kesici alet de ele geçirilen saldırgan B.Ö, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmış, başına aldığı darbeyle yaralanan görevli ise hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, daha önce kendisine küfür ettiği için güvenlik görevlisine saldırdığını savunmuştu.