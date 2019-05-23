ATM Makinesini Döven Öfkeli Adam Kameraya Kaydedildi
İstanbul'da bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle onlarca vatandaşın önünde ATM'yi yumrukladı.
İstanbul'da kimli belirlenemeyen öfkeli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle onlarca vatandaşın arasında ATM'yi yumrukladı. Hırsını alamayan adam ATM makinesinin aparatlarına da zarar verdi. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Kimliği belirlenmeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki Otomatik Vezne Makinesini yumruklamaya başladı. Defalarca vurduktan sonra hıncını alamayan şahıs, bu kez de makinenin aparatlarını koparttı. Akşam saatlerinde meydana gelen olay çay ocağında oturan vatandaşlar tarafından kaydedildi.
O ANLAR CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ
Onlarca vatandaşın şaşkın bakışları arasında makineye zarar veren adam daha sonra meydandan ayrıldı. İlginç olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
ATM'yi döven adamdan kareler;
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ADAM HAKLI 10 SEFER PARAYI KOYUYORSUN GERİ VERİYOR. SIRADA BEKLEYENLER DE ÜFF PÜFF YAPINCA İNSAN ÇİLEDEN ÇIKIYOR. BU ADAMIN YAPTIĞINI DEFALARCA BENDE YAPTIM.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Geçen gün 1 bankanın camlarını yumruklayan birini görmüştüm. Camı kıramayınca gidip caddeye yattı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu ATM''ler de bankalar gibi. İnsanları çileden çıkarmaktan başka bir işe yaradıkları yok. Çoğu aynı duyguları yaşamışımdırCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yurdum insanıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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bu derin ekonomik felakette millet kafayı da yemeye başladı Allah şifasını versinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır