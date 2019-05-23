ATM Makinesini Döven Öfkeli Adam Kameraya Kaydedildi

İstanbul'da kimli belirlenemeyen öfkeli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle onlarca vatandaşın arasında ATM'yi yumrukladı. Hırsını alamayan adam ATM makinesinin aparatlarına da zarar verdi. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kimliği belirlenmeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki Otomatik Vezne Makinesini yumruklamaya başladı. Defalarca vurduktan sonra hıncını alamayan şahıs, bu kez de makinenin aparatlarını koparttı. Akşam saatlerinde meydana gelen olay çay ocağında oturan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

O ANLAR CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

Onlarca vatandaşın şaşkın bakışları arasında makineye zarar veren adam daha sonra meydandan ayrıldı. İlginç olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ATM'yi döven adamdan kareler;

Kaynak: İHA