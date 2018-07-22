Son Dakika! İstanbul'da Anız Yakımı Kontrolden Çıktı, Alevler Yerleşim Yerlerine Yöneldi

Silivri Fener Mahallesi'nde kontrollü anız yakımı sırasında alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru yöneldi. 500 dönümlük alanda yangın etkili olurken, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösteriyor.

YANGIN YERLEŞİM MERKEZİNE DOĞRU İLERLİYOR

İHA'nın haberine göre, büyüyen alevler yerleşim yerlerine doğru yöneldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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