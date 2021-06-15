İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle Topkapı Varyant altı sular altında kaldı.

İstanbul'da aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle Topkapı Varyant altı sular altında kaldı. Araçlar göle dönen yoldan güçlükle geçti.

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından şiddetli yağmur etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Topkapı Varyant altı sular altında kaldı. Sürücüler göle dönen yoldan geçerken büyük çaba harcadı. Bir araç ise sudan geçemeyince yolda kaldı. Kamyonetlerin bile güçlükle geçti yolda kalan araç çekiciyle çekildi. Bir aracı da su bastı. Arabasındaki suyu boşaltmaya çalışan sürücü, "Berbat araba suyun içinde kaldı" diyerek isyan etti.

(Sümeyye İnal - Harun Özcüler/İHA)

İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı
İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı
İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı
İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul trafiğinde şaşkınlık yaratan görüntü: Sosyal medya fenomeni, kız arkadaşıyla motosiklet üzerinde yer değiştirdi
İstanbul trafiğinde şaşkınlık yaratan görüntü: Sosyal medya fenomeni, kız arkadaşıyla motosiklet üzerinde yer değiştirdi
Yolun karşısına geçmeye çalışırken ezilen yaya feci şekilde can verdi
Yolun karşısına geçmeye çalışırken ezilen yaya feci şekilde can verdi
Kızını parka götüren babayı katletmişlerdi! Şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Kızını parka götüren babayı katletmişlerdi! Şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Angela Merkel Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da aniden bastıran yağmurda Topkapı Varyant altı sular altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:43:52. #1.15#

title