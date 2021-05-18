İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

İstanbul'da "kademeli normalleşme"ye geçilmesinin ardından akşam trafiğinde yoğunluk gözleniyor.

İstanbul'da "kademeli normalleşme"ye geçilmesinin ardından akşam trafiğinde yoğunluk gözleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesinin ardından "kademeli normalleşme"nin ikinci gününde İstanbul'da trafikte yoğunluk arttı.

Kentte özellikle mesai saatinin bitimiyle D100 ve TEM otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk gözleniyor. TEM otoyolundaki yoğunluk Çamlıca gişelerine kadar devam ederken araç kuyruğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde uzuyor.

Kent genelindeki otobüs ve metrobüs durakları ile toplu taşıma araçlarında da yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre şehir içi trafik saat 16.55 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı, öğleden sonra kuvvetli yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı, öğleden sonra kuvvetli yağış geliyor
İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası
İlişki yaşadıklarını iddia ettiği eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren sanığa 38 yıl hapis cezası
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Lale Karabıyık Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Deniz Seki Burak Sergen Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:35:00. #1.16#

title