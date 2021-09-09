İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

İstanbul'da, akşam saatlerinde mesai saatinin sona ermesi ve yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, akşam saatlerinde mesai saatinin sona ermesi ve yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Okul ve iş yerlerinden evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturdu.

Akşam saatlerinde başlayan yağmurunda da etkisiyle Avrupa Yakası'nda ana yollar ile Çobançeşme mevkisinde başlayan trafik, Haliç Köprüsü çıkışına kadar aralıklarla devam ediyor. Edirne yönünde Küçükçekmece-Avcılar arasında araçlar trafikte yavaş ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ile bazı bağlantı yollarında da yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda araç yoğunluğu

Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir, Ankara istikametinde Ataşehir'de, D-100 Karayolu Ankara istikameti ile Maltepe-Kartal arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 Karayolu Haramidere mevkisi Avcılar istikametinde araçlar yavaş ilerliyor. Büyükçekmece yönünde ise trafik akışında yoğunluk görülüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, saat 19.35 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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