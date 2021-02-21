İstanbul'da akılalmaz olay! Otelin camından atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da akılalmaz olay! Otelin camından atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü

21.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:15

Çağlayan'da üşümemesi için gece otele yerleştirilen akli dengesi bozuk şahıs, sabah kaçmak için pencereden atladı. Aşağıya atlayan adam yoldan geçen bir vatandaşın üstüne düşünce ikisi de yaralandı. Şahıslar olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülürken, tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 09.20 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras belediye tarafından soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirildi. Geceyi burada geçiren Cengiz Yeniaras, sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı 1. katın penceresinden aşağıya atladı. Yeniaras o sırada yoldan geçen Yusuf İşgören'in üstüne düştü.

TABURCU EDİLDİLER

Akılalmaz olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavileri biten yaralılar ardından taburcu edildi.

"ADAMIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Biri kendini atıyor. Aşağıdakinin üstüne düşüyor. İkisi de yaralanıyor, alttakinin durumu daha ağırdı. İkisi de hastaneye götürüldü. İçeride yardım yaptılar. Ambulans biraz durdu bekledi, ondan sonra götürdü" dedi.

BELEDİYE OTELE YERLEŞTİRMİŞ

Polis, olayla ilgili başlattığı incelemede şahsın akli dengesinin bozuk olduğunu ve belediye ekipleri tarafından gece üşümesin diye otele yerleştirildiğini belirledi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Otelin camından atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü
İstanbul'da akılalmaz olay! Otelin camından atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü
İstanbul'da akılalmaz olay! Otelin camından atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü
İstanbul'da akılalmaz olay! Otelin camından atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü
İstanbul'da akılalmaz olay! Otelin camından atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Demet Akalın Meghan Markle
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Mart Muğla İzmir Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da akılalmaz olay! Otelin camından atlayan şahıs, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 10:16:26. #1.14#
title