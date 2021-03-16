İstanbul'da 998 bin 671 dinamik denetim yapıldı

İstanbul'da 4 Mart'tan bu yana 998 bin 671 dinamik denetim yapıldı.

İstanbul'da 4 Mart'tan bu yana 998 bin 671 dinamik denetim yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, kent genelindeki dinamik denetlemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"998 bin 671 denetimden sadece 3 bin 609 kişiye (yüzde 0,3) para cezası verildi. 3 bin 159 işletme uyarıldı. 53 işletmenin faaliyeti durduruldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur