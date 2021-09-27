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İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başvurular bugünden itibaren Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Bakırköy ve Kartal'daki hizmet birimlerine yapılabilecek.

Son başvuru tarihi 26 Ekim olarak belirlenirken, bizzat araç sahipleri veya vekaletname sahipleri tarafından yapılabilecek başvurulara ilişkin iş ve işlemler ücretsiz olacak.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hat bazında başvurular listelenecek ve taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Hat bazında, taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda kuraya gerek olmaksızın tüm başvuru sahipleri kura sonucunda taksi dönüşümüne hak kazanmış olarak değerlendirilecek.

Kura sonucunda taksi-dönüşüme hak kazanan araçların minibüs ve taksi-dolmuş plakaları iptal edilerek kendilerine yeni taksi plakaları tahsis edilecek. Tahsis belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer alan özelliklere sahip ve sıfır kilometre kullanılmamış bir araç temin ederek işletmeye başlayabilecek.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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